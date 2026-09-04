МИД России отверг уведомления NOTAM по воздушному пространству страны

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало официальное заявление, в котором отвергло уведомления NOTAM (Notice to Airmen), касающиеся воздушного пространства России.
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