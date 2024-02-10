Итак, интервью года вышло в эфир...

Галина Смирнова А там еще была такая волшебная папочка.... и я сильно сомневаюсь, что в ней только лишь письма запорожцев турецкому султану))) может, какая-нибудь очередная инфо-бомба?

С Серый Если б не беременность Ольги Скабеевой, можно было бы срочно отправить ее.. взять интервью у Байдена..