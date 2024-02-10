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Итак, интервью года вышло в эфир...

Итак, интервью года вышло в эфир...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Смотрю интервью Путина Такеру Карлсону, нахожусь примерно на тридцать пятой минуте.

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Комментарии
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Галина Смирнова
А там еще была такая волшебная папочка.... и я сильно сомневаюсь, что в ней только лишь письма запорожцев турецкому султану))) может, какая-нибудь очередная инфо-бомба?
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14 час.
С
Серый
Если б не беременность Ольги Скабеевой, можно было бы срочно отправить ее.. взять интервью у Байдена..
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11 час.
Игорь Прийма
Интересно, а если бы Карлсон брал интервью у &quot;бидона&quot;, дед ответил бы хоть на один вопрос без бумажки и суфлёров ???😉
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43 мин.

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