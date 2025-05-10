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Песков: Киев отказывается от переговоров, Запад не останавливает поставки оружия

Песков: Киев отказывается от переговоров, Запад не останавливает поставки оружия

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев не готов к немедленным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, а Запад продолжает поставки оружия, что дает Киеву дополнительные преимущества.

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