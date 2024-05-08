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Не пожелал найти время для встречи с Гарри: Карл указал сыну его место

Не пожелал найти время для встречи с Гарри: Карл указал сыну его место

Принц оказался в унизительной ситуации. Принц Гарри оказался в унизительном положении LEGION-MEDIAПринцу Гарри пришлось пережить весьма неприятный момент, когда ему сообщили, что его отец Карл не смог найти время, чтобы встретиться с ним.

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