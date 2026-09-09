В Казахстане стартовала Неделя семьи: школьники и студенты обсуждают ценности

В казахстанских регионах началась Неделя семьи, посвященная Дню семьи. Первый день мероприятия прошел под лозунгом «От традиции к современности».
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