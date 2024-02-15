В России высказались о перспективах заморозки украинского конфликта

Сенатор Джабаров назвал невыгодной для России заморозку украинского конфликта Заморозка украинского конфликта невыгодна для России, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии