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В России высказались о перспективах заморозки украинского конфликта

В России высказались о перспективах заморозки украинского конфликта

Сенатор Джабаров назвал невыгодной для России заморозку украинского конфликта Заморозка украинского конфликта невыгодна для России, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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