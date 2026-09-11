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Татар-информ

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Разин объяснил отсутствие Яковлева в составе «Металлурга» статистикой

Разин объяснил отсутствие Яковлева в составе «Металлурга» статистикой

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом» (3:2 Б) подробно объяснил, почему капитан команды Егор Яковлев до сих пор не провёл ни одной игры в текущем сезоне.

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