Разин объяснил отсутствие Яковлева в составе «Металлурга» статистикой

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом» (3:2 Б) подробно объяснил, почему капитан команды Егор Яковлев до сих пор не провёл ни одной игры в текущем сезоне.