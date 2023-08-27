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Финны задержали основателя ДШРГ "Русич" россиянина Яна Петровского, позывной "Славян". Выдают его Украине. МИД РФ молчит

Финны задержали основателя ДШРГ "Русич" россиянина Яна Петровского, позывной "Славян". Выдают его Украине. МИД РФ молчит

Юрий Кот Во всей этой истории большой вопрос к послу России в Финляндии Павлу Маратовичу Кузнецову.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
)))))))) в России сидели и сидят по 10-20 пиндосов ежегодно и что-то никаких флотов пиндосных на расстояние ракетного выстрела у границ России никто не видел..... а эта хрень про неприкосновенность пиндосов, а то всеми флотами к берегам Белоруссии ..... эта хрень для  дебилов -пиндосов и пропиндосников
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13 час.
Ингерман Ланская
войной за очередного идиота ??? )))))))))))))))))))))))
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13 час.
ВФ
Владимир Фердман
Совсем не в ту степь поехали - может расскажете как не помогало им их посольство - тогда былобы в тему
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11 час.

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