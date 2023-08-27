Финны задержали основателя ДШРГ "Русич" россиянина Яна Петровского, позывной "Славян". Выдают его Украине. МИД РФ молчит

Ингерман Ланская

)))))))) в России сидели и сидят по 10-20 пиндосов ежегодно и что-то никаких флотов пиндосных на расстояние ракетного выстрела у границ России никто не видел..... а эта хрень про неприкосновенность пиндосов, а то всеми флотами к берегам Белоруссии ..... эта хрень для дебилов -пиндосов и пропиндосников