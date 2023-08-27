Финны задержали основателя ДШРГ "Русич" россиянина Яна Петровского, позывной "Славян". Выдают его Украине. МИД РФ молчит
Юрий Кот
Во всей этой истории большой вопрос к послу России в Финляндии Павлу Маратовичу Кузнецову.
Комментарии
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)))))))) в России сидели и сидят по 10-20 пиндосов ежегодно и что-то никаких флотов пиндосных на расстояние ракетного выстрела у границ России никто не видел..... а эта хрень про неприкосновенность пиндосов, а то всеми флотами к берегам Белоруссии ..... эта хрень для дебилов -пиндосов и пропиндосников
войной за очередного идиота ??? )))))))))))))))))))))))
Совсем не в ту степь поехали - может расскажете как не помогало им их посольство - тогда былобы в тему
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