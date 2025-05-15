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«Ростелеком» лидирует на рынке голосовых решений для бизнеса

«Ростелеком» лидирует на рынке голосовых решений для бизнеса

«Ростелеком» снова подтвердил лидирующие позиции на рынке цифровых сервисов для бизнес-коммуникаций.  Согласно данным независимого аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», по итогам 2024 года компания остается ведущим игроком на рынке виртуальной телефонии по количеству клиентов (36%) и выступает основным поставщиком услуги «Бесплатный вызов» с самой большой номерной емкостью в кодах 8-800 и 8-804 (40%).

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