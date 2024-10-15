Пенсионер погиб на дороге в Славянском районе Кубани

Пенсионер погиб на дороге в Славянском районе КубаниНакануне в Славянском районе Краснодарского края на автодороге «Петровская - Забойский» 51-летний водитель Audi 80 сбил пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте.
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