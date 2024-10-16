Риелтор Никитина: цены на новостройки в Московском регионе будут снижаться

Учитывая ситуацию на рынке жилой недвижимости в Москве и Подмосковье, цены на жилье будут снижаться. Такой прогноз в беседе с РИАМО дала руководитель агентства недвижимости "PRO обмен" Екатерина Никитина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии