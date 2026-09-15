Шторм и течение 15 сентября закрыли пляжи Анапы для купания

В Анапе из-за шторма и сильного донного течения 15 сентября временно запретили купание на пляжах. Городская мэрия призывает жителей к осторожности и усиленному контролю за детьми, чтобы избежать рисков для жизни и здоровья.
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