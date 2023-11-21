Самая грязная вещь, к которой мы прикасаемся каждый день, — наш мобильный телефон. Еще десять лет назад ученые подсчитали, что на поверхности смартфона в 10 раз больше бактерий, чем на унитазных сидениях.
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