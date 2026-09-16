В Ейском лимане ищут 67-летнего мужчину, пропавшего 15 сентября

Спасатели ведут поиски мужчины 1957 года рождения, который 15 сентября исчез в акватории Ейского лимана.
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