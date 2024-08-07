Эта история началась в древние времена в Грузии. Горцы воевали с персами, женщины ждали мужчин с поля боя и готовили им вкусные мешочки из теста с рубленым мясом.
Хинкали
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Эта история началась в древние времена в Грузии. Горцы воевали с персами, женщины ждали мужчин с поля боя и готовили им вкусные мешочки из теста с рубленым мясом.