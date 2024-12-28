Здоровье Mail: 21% россиян пользуются медицинскими услугами по ОМС

Здоровье Mail и ВФокусе Mail (проекты VK) провели опрос среди 11 000 россиян и узнали, к каким платным врачам они обращались чаще всего в этом году и сколько средств они потратили на медицинские услуги в этом году.
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