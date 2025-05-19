Член СПЧ о пропаганде чайлдфри в «Гарри Поттере»: «Это субъективное утверждение»

В Роскомнадзоре пообещали разработать критерии, по которым эксперты смогут определить, есть ли в том или ином фильме пропаганда движения чайлдфри и принимать решение о том, будет ли возможно показывать этот фильм в российских кинотеатрах.
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