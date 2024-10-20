Сын Валерии получил иск на сумму свыше 500 тысяч долларов

Иск был зарегистрирован в Тверском суде Москвы 7 июня, и его слушание отложено до конца ноября.Предприниматель Валентин Демчук подал иск в суд против Арсения Шульгина, сына известной русской певицы Валерии, на сумму свыше 587 тысяч долларов по соглашению о займе.