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Царьград

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Сын Валерии получил иск на сумму свыше 500 тысяч долларов

Сын Валерии получил иск на сумму свыше 500 тысяч долларов

Иск был зарегистрирован в Тверском суде Москвы 7 июня, и его слушание отложено до конца ноября.Предприниматель Валентин Демчук подал иск в суд против Арсения Шульгина, сына известной русской певицы Валерии, на сумму свыше 587 тысяч долларов по соглашению о займе.

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