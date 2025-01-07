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Маск назвал британского премьера Стармера «злом»

Маск назвал британского премьера Стармера «злом»

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что премьер-министр Британии Кир Стармер является «злом».Заявление прозвучало на фоне обвинений британских властей в том, что они скрывают сведения о массовых изнасилований девочек бандами.

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