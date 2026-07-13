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Тото Вольфф о поломках «Мерседеса»: «Я бы всегда предпочел победы наличию медленной, но надежной машины»

Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф считает, что команда действует правильно, когда в работе над болидом ставит на первое место вопрос скорости, а не надежности техники.

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