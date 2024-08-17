Врач Солнцева: старое варенье может провоцировать развитие опухолей

Варенье можно хранить не больше года. По истечении этого срока в десерте начинает развиваться плесень и другие микроорганизмы, которые негативно воздействуют на организм и могут провоцировать развитие опухолей.
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