​​​​​​​Европарламент хочет от России "ценности Чаушеску"

TASS/AP Евросоюз готовит очередные исторические и финансовые претензии к Москве. В марте 2024 года Европарламент принял резолюцию "О возвращении национальных сокровищ Румынии, незаконно присвоенных Россией".
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