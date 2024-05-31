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​​​​​​​Европарламент хочет от России "ценности Чаушеску"

​​​​​​​Европарламент хочет от России "ценности Чаушеску"

TASS/AP Евросоюз готовит очередные исторические и финансовые претензии к Москве. В марте 2024 года Европарламент принял резолюцию "О возвращении национальных сокровищ Румынии, незаконно присвоенных Россией".

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