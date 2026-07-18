Дмитриев: мировой энергокризис возобновился из-за ситуации на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к возобновлению мирового энергетического кризиса. Об этом 18 июля заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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