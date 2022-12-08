«Уорриорз» и «Рэпторз» – главные претенденты на Якоба Пелтля

«Голден Стэйт» и «Торонто» являются самыми настойчивыми командами в переговорах об обмене центрового «Сан-Антонио» Якоба Пелтля, пишет обозреватель Spurs Talk Эл Джей Эллис.
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