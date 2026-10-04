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Взрослые, а выглядят как котята: 8 пород кошек, которые почти не меняются с возрастом

Взрослые, а выглядят как котята: 8 пород кошек, которые почти не меняются с возрастом

Кошка, которая в любом возрасте выглядит как котенок, существует. И это не одна избранная порода, а сразу 8, рассказывает автор дзен-канала «Про кошек».

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