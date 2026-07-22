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«Я домоседка»: Мирей Матье откровенно рассказала о счастье в 80 лет

22 июля легендарная французская певица Мирей Матье отмечает 80-летие. Невысокая брюнетка с неизменной чёлкой, озорным взглядом и чувственным голосом давно стала символом парижского шарма.

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