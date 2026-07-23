The AI Paradox Reshaping Clean Energy Research

Artificial intelligence is a double-edged sword for the energy sector. The rapid buildout of data centers to support widespread integration of large language models in virtually every economic sector imaginable, from our energy grids to your electric toothbrush – yes, really – is pushing energy demand growth projections to unprecedented levels, threatening to far outpace energy capacity additions and imperil energy security on a global scale.
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