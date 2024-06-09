Пожар начался на судне в Аденском заливе после попадания ракеты

Пожар начался на судне в Аденском заливе у берегов Йемена после того, как в него попала ракета, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) на своей странице в социальной сети Х.
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