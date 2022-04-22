Российские силовики обнаружили данные о всех сотрудниках СБУ по Херсонской области

wikipedia.org/President.gov.ua/CC BY 4.0 Во время поиска оставшихся диверсионно-разведывательных групп российским военнослужащим удалось собрать полные сведения о кадровом составе управления украинской Службы безопасности по Херсонской области.
wikipedia.org/President.gov.ua/CC BY 4.0 Во время поиска оставшихся диверсионно-разведывательных групп российским военнослужащим удалось собрать полные сведения о кадровом составе управления украинской Службы безопасности по Херсонской области.
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