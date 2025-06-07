"В престольный праздник Святой Троицы священнослужители и прихожане украшали Божий храм кудрявыми зелёными ветками, застилали полы зелёными душистыми травами.
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"В престольный праздник Святой Троицы священнослужители и прихожане украшали Божий храм кудрявыми зелёными ветками, застилали полы зелёными душистыми травами.