В Архангельске автобусы нескольких маршрутов отстают от расписания

Причина задержек - перекрытие правой половины дороги в районе дома №325 по проспекту Ленинградский23 января в ТК «Рико» сообщили, что атобусы маршрутов № 5,10,42,43,44,64 следуют с отставанием от расписания.
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