День военного пенсионера в РФ День военного пенсионера – это неофициальный праздник, отмечаемый в России 11 ноября.
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День военного пенсионера в РФ День военного пенсионера – это неофициальный праздник, отмечаемый в России 11 ноября.
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