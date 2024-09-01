Видео, как строится 21 километр трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка. Его опубликовал комитет по инвестициям.
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Видео, как строится 21 километр трамвайной линии Купчино-Шушары-Славянка. Его опубликовал комитет по инвестициям.