Юрист Манько объяснил, когда работодатель не вправе отказать в отпуске

Работодатель обязан предоставить сотруднику до пяти календарных дней отпуска без сохранения зарплаты при регистрации брака, рождении ребенка или смерти близкого родственника.
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