Константинов высказался о выборах на Украине: они могут сорвать проект «анти-Россия».Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что выборы на Украине могут не просто сорвать проект «анти-Россия», но и стать первым шагом к крепкому миру.
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