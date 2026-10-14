Константинов высказался о выборах на Украине: они могут сорвать проект «анти-Россия».Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что выборы на Украине могут не просто сорвать проект «анти-Россия», но и стать первым шагом к крепкому миру.