Король Карл III направил личное письмо Папе Римскому Льву XIV после новостей о его онкологии. Монарх передал понтифику наилучшие пожелания, сообщает Hello! По информации Ватикана, 13 октября 71-летнему Льву XIV провели операцию по удалению нижней доли правого легкого.
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