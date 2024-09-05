Теряем вес во сне: 5 напитков, способствующих похудению ночью

Оказывается, вполне реально худеть во сне — воплотить желаемое не так сложно. Похудеть без спорта и диет вполне возможно — стоит только подкорректировать свой образ жизни, начать больше двигаться — даже просто ходить, питаться сбалансированно.
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