Медведев о переходе с травы на хард: «У меня минимально болят колени, но все должно быть нормально»

Даниил Медведев поделился тем, как для него проходит переход с травяного покрытия на хардовое. Россиянин проведет первый турнир после « Уимблдона » в Монреале – в первом круге «Мастерса» он сыграет с Джованни Мпетши Перрикаром или Ботиком Ван де Зандшульпом.