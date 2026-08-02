НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Медведев о переходе с травы на хард: «У меня минимально болят колени, но все должно быть нормально»

Даниил Медведев поделился тем, как для него проходит переход с травяного покрытия на хардовое. Россиянин проведет первый турнир после « Уимблдона » в Монреале – в первом круге «Мастерса» он сыграет с Джованни Мпетши Перрикаром или Ботиком Ван де Зандшульпом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии