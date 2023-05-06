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Система содержит элементы ИИ, что позволяет определять виды пернатых и действовать на них избирательно

Система содержит элементы ИИ, что позволяет определять виды пернатых и действовать на них избирательно

﻿﻿Система содержит элементы ИИ, позволяющие определять виды птиц и избирательно воздействовать на них Ученые Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН совместно с орнитологической службой ООО «Аэропорт Томск» разработали автоматический адаптивный прибор акустического отпугивания птиц.

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