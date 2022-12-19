В России ответили на обвинения в планировании нападения на Молдавию

Сенатор Совфеда Андрей Климов заявил, что обвинения в планировании нападения на Молдавию не более чем информационный мусор, целью которого является получение дополнительного финансирования или другие задачи, мало отражающие реальное положение вещей.
Сенатор Совфеда Андрей Климов заявил, что обвинения в планировании нападения на Молдавию не более чем информационный мусор, целью которого является получение дополнительного финансирования или другие задачи, мало отражающие реальное положение вещей.
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