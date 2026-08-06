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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Аль-Ахли» Сперцяна были переговоры с Дешамом. Экс-тренер сборной Франции вряд ли возглавит саудовский клуб

« Аль-Ахли » проявлял интерес к бывшему главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму. У 57-летнего специалиста были переговоры с клубом из Саудовской Аравии, однако маловероятно, что Дешам станет главным тренером команды.

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