Ученые выяснили, от чего могли умереть вскрывавшие гробницу Тутанхамона

В начале XX века британский исследователь-любитель Говард Картер обнаружил в одной из некогда бывших египетских деревень подземный коридор, который привел к гробнице одного из известнейших правителей Египта фараона Тутанхамона.
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