Сотрудники столичного управления Комитета государственной безопасности приняли участие в акциях "Свеча памяти" и "Минута молчания"

Накануне Дня памяти и скорби сотрудники Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы приняли участие в акциях "Свеча памяти" и "Минута молчания", посвященных тем героям, которые отдали свои жизни в борьбе с нацизмом в годы Великой Отечественной войны.
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