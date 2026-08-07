Результаты Restaurant Brands International за второй квартал 2026 года

Международный ресторанный холдинг Restaurant Brands International Inc. (NYSE: QSR), владеющий сетями быстрого питания Burger King, Tim Hortons, Popeyes и Firehouse Subs, опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2026 года.
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