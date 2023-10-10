Аналитики предрекают Samsung Electronics падение квартальной прибыли в пять раз

Высокая степень зависимости выручки Samsung Electronics от ситуации на рынке микросхем памяти, как отмечает Reuters, формирует у отраслевых аналитиков не самые оптимистичные ожидания в отношении динамики операционной прибыли этой компании.
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