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Мировое обозрение

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Аналитики предрекают Samsung Electronics падение квартальной прибыли в пять раз

Аналитики предрекают Samsung Electronics падение квартальной прибыли в пять раз

Высокая степень зависимости выручки Samsung Electronics от ситуации на рынке микросхем памяти, как отмечает Reuters, формирует у отраслевых аналитиков не самые оптимистичные ожидания в отношении динамики операционной прибыли этой компании.

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