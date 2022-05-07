Популярные статьи

Свежие комментарии

  • W357 Ц753W357
    Если эти территории забирать то и Одессу надо братьРоссия может прир...
  • W357 Ц753W357
    Очередной фейк укропитеков какое наступление у скакуасов языком по голой заднице.Почему Украина от...
  • Россиянин
    Ой какие молодцы!!!🤣 Что их санкции, что их запрет на гей-парад ЛГБТ, только на пользу России.Международное соо...

Трамп: Власти США не умеют общаться с Путиным

Трамп: Власти США не умеют общаться с Путиным

Плохое физическое состояние президента США Джо Байдена становится все труднее скрывать. Это заставляет его конкурентов мечтать о скорых перевыборах первого лица Америки и публично вскрывать все его слабости, причем не только физиологические.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх