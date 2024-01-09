5 ужинов для самых ленивых: готовим за минуты

Ужин всегда является компромиссом между желанием вкусно поесть и ленью. Но даже если вы законченный лентяй, то не все потеряно: умные люди придумали рецепты, которые позволяют забыть о замороженных пельменях, и без хлопот и возни сделать нормальную еду, испачкав минимум посуды.