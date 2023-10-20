Собянин разрешил владельцам летних веранд не демонтировать конструкции на зиму

Такая мера позволяет снизить финансовую нагрузку на заведения общепита В Москве состоялось заседание президиума столичного правительства, в ходе которого Сергей Собянин принял решение продлить меры поддержки для заведений общепита с летними верандами.
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