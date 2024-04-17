В пензенском госпитале для ветеранов войн отремонтировали два отделения

Во вторник, 16 апреля, заместитель председателя правительства и министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев оценил результаты реконструкции отделения медицинской реабилитации для ветеранов войн в Пензенском областном госпитале.
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