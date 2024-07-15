Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Ошибки в местоимениях среди «60 полов»* грозят немцам большими штрафами

Ошибки в местоимениях среди «60 полов»* грозят немцам большими штрафами

Жителей Германии ждет штраф, если они неверно употребят местоимение в одном из 60 полов*. Как сообщает RT со ссылкой на немецкое издание Die Welt, речь идет о новом законе о самоопределении, который вступает в силу 1 августа.

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